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В Ростове осудили мужчину за экстремизм в Интернете

11 марта 2019, 06:08
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону суд приговорил к реальному сроку заключения мужчину, который в Интернете публиковал материалы, оправдывающие действия боевиков, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

"В соцсети "ВКонтакте" фигурант публиковал материалы, в которых он оправдывал незаконную деятельность чеченских вооруженных формирований. В том числе эта деятельность велась на юго-востоке Украины в составе сил АТО", - сказано в сообщении.

Это стало причиной возбуждения уголовного дела. Салмана Витушева приговорили к двум годам колонии-поселении.

Стало известно, что мужчина проживал в Миллерово и являлся директором фермерского хозяйства. Он размещал видео боевых действий с участием сторонников террористических организаций и оправдывал их действия.

Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд, он вступил в законную силу.

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