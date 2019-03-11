В Ростове осудили мужчину за экстремизм в Интернете

"В соцсети "ВКонтакте" фигурант публиковал материалы, в которых он оправдывал незаконную деятельность чеченских вооруженных формирований. В том числе эта деятельность велась на юго-востоке Украины в составе сил АТО", - сказано в сообщении.
Это стало причиной возбуждения уголовного дела. Салмана Витушева приговорили к двум годам колонии-поселении.
Стало известно, что мужчина проживал в Миллерово и являлся директором фермерского хозяйства. Он размещал видео боевых действий с участием сторонников террористических организаций и оправдывал их действия.
Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд, он вступил в законную силу.