Выкрасить крыши домов в центре Ростова в зеленый цвет предложил горожанин

Как пишет автор инициативы, в европейских городах крыши домов в старых центрах практически везде выкрашены в один цвет, и это смотрится эстетично. Города можно узнать с высоты по цвету крыш, в Милане, Риме и Мадриде они оранжевые, в Праге красные, в Париже серые.
В Ростове же предлагается покрасить крыши в цвет листвы, компенсировав таким образом нехватку зеленых насаждений.
При этом отмечается, что нет нужды делать это правило обязательным или вводить инициативу на административном уровне, достаточно, чтобы ее поддержали сами жители и учитывали при капремонте.