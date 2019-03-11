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Выкрасить крыши домов в центре Ростова в зеленый цвет предложил горожанин

11 марта 2019, 10:20
Фото: welcomia / freepik.com
Покрасить в зеленый цвет крыши домов в центре города предложил житель Ростова-на-Дону, сообщается на сервисе "Активный ростовчанин".

Как пишет автор инициативы, в европейских городах крыши домов в старых центрах практически везде выкрашены в один цвет, и это смотрится эстетично. Города можно узнать с высоты по цвету крыш, в Милане, Риме и Мадриде они оранжевые, в Праге красные, в Париже серые.

В Ростове же предлагается покрасить крыши в цвет листвы, компенсировав таким образом нехватку зеленых насаждений.

При этом отмечается, что нет нужды делать это правило обязательным или вводить инициативу на административном уровне, достаточно, чтобы ее поддержали сами жители и учитывали при капремонте.

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#Новости#Общество
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