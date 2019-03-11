Выкрасить крыши домов в центре Ростова в зеленый цвет предложил горожанин

Как пишет автор инициативы, в европейских городах крыши домов в старых центрах практически везде выкрашены в один цвет, и это смотрится эстетично. Города можно узнать с высоты по цвету крыш, в Милане, Риме и Мадриде они оранжевые, в Праге красные, в Париже серые.