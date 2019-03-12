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Мужчину осудили в Ростове на четыре года за вербовку знакомой в ИГИЛ

12 марта 2019, 11:47
Фото: fs1communitytv/CC BY 2.0 / flickr.com
В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор в отношении уроженца Майкопа, обвиняемого в склонении знакомой к участию в деятельности запрещенной в России организации "Исламское государство", сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

По данным следствия, 31-летний Давид Ахмедов в 2016-2017 годах, находясь в колонии в Майкопе по обвинению в совершении ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, убеждал свою знакомую вступить в ряды террористической организации ИГИЛ. Ахмедов в суде заявил, что согласен с предъявленным обвинением.

"Ахмедов признан виновным в склонении лица к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.1 УК РФ, на основании которой назначено ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года", - рассказали в суде.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

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