Мужчину осудили в Ростове на четыре года за вербовку знакомой в ИГИЛ

По данным следствия, 31-летний Давид Ахмедов в 2016-2017 годах, находясь в колонии в Майкопе по обвинению в совершении ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, убеждал свою знакомую вступить в ряды террористической организации ИГИЛ. Ахмедов в суде заявил, что согласен с предъявленным обвинением.