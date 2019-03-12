Мужчину осудили в Ростове на четыре года за вербовку знакомой в ИГИЛ

По данным следствия, 31-летний Давид Ахмедов в 2016-2017 годах, находясь в колонии в Майкопе по обвинению в совершении ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, убеждал свою знакомую вступить в ряды террористической организации ИГИЛ. Ахмедов в суде заявил, что согласен с предъявленным обвинением.
"Ахмедов признан виновным в склонении лица к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.1 УК РФ, на основании которой назначено ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года", - рассказали в суде.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.