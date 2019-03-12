Штаб-квартиру "Вант" в Ростове выставили на продажу

Торги по продаже 10-этажного административного здания в центре Ростова назначили на 11 апреля, в настоящее время объект является собственностью Сбербанка и продается с согласия собственника.
Начальная цена объекта 104,2 миллиона рублей, минимальную стоимость установили в 72,3 миллиона рублей.
Здание построили в 2003 году, в нем проведен ремонт, подключены все необходимые коммуникации. Оно полностью готово к аренде. На прилегающей территории расположена парковка на 20 автомобилей, рядом находятся остановки общественного транспорта, бизнес-центры и другие объекты.
Напомним, директора фирмы "Вант" Валерия Чабанова в августе 2017 года осудили на четыре года колонии-поселения за мошенничество со средствами дольщиков. Тогда ущерб оценили в 300 миллионов рублей, а потерпевшими были признаны 253 человека.