Штаб-квартиру "Вант" в Ростове выставили на продажу

Здание построили в 2003 году, в нем проведен ремонт, подключены все необходимые коммуникации. Оно полностью готово к аренде. На прилегающей территории расположена парковка на 20 автомобилей, рядом находятся остановки общественного транспорта, бизнес-центры и другие объекты.