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Штаб-квартиру "Вант" в Ростове выставили на продажу

12 марта 2019, 08:24
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону на продажу выставили штаб-квартиру строительной компании "Вант", сообщила пресс-служба АО "РАД".

Торги по продаже 10-этажного административного здания в центре Ростова назначили на 11 апреля, в настоящее время объект является собственностью Сбербанка и продается с согласия собственника.

Начальная цена объекта 104,2 миллиона рублей, минимальную стоимость установили в 72,3 миллиона рублей.

Здание построили в 2003 году, в нем проведен ремонт, подключены все необходимые коммуникации. Оно полностью готово к аренде. На прилегающей территории расположена парковка на 20 автомобилей, рядом находятся остановки общественного транспорта, бизнес-центры и другие объекты.

Напомним, директора фирмы "Вант" Валерия Чабанова в августе 2017 года осудили на четыре года колонии-поселения за мошенничество со средствами дольщиков. Тогда ущерб оценили в 300 миллионов рублей, а потерпевшими были признаны 253 человека.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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