В Керчи пожарные спасли из горящей пятиэтажки 16 жителей

Информация о пожаре многоэтажке по улице Орджоникидзе поступила на пульт спасателей в 18.49 часа (мск). Загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже. Проведенная пожарными разведка показала, что в охваченных огнем помещениях находятся люди. В результате оперативных действий спасателей из огня вызволили двух женщин 90 и 66 лет, а также десятилетнего и пятилетнего ребенка. Все они были переданы специалистам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом отравление угарным газом пострадавшие были доставлены больницу. Кроме того, из горящего дома были эвакуированы 12 жителей.