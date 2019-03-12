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В Керчи пожарные спасли из горящей пятиэтажки 16 жителей

12 марта 2019, 06:06
Фото: pixabay.com
Спасатели в Керчи 10 марта потушили крупный пожар в пятиэтажном жилом доме, говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Крым.

Информация о пожаре многоэтажке по улице Орджоникидзе поступила на пульт спасателей в 18.49 часа (мск). Загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже. Проведенная пожарными разведка показала, что в охваченных огнем помещениях находятся люди. В результате оперативных действий спасателей из огня вызволили двух женщин 90 и 66 лет, а также десятилетнего и пятилетнего ребенка. Все они были переданы специалистам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом отравление угарным газом пострадавшие были доставлены больницу. Кроме того, из горящего дома были эвакуированы 12 жителей.

Справиться с пожаром спасателям удалось спустя полчаса. Площадь горения составила 5 квадратных метров, огонь уничтожил мебель и личные вещи.

Причину возгорания предстоит установить экспертам.

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