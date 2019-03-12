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Власти Ростова намерены расторгнуть контракт с ижевским перевозчиком

12 марта 2019, 11:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi / RostovGazeta
Власти Ростова-на-Дону инициировали процедуру расторжения муниципальных контрактов в одностороннем порядке с перевозчиком "Ипопат-Юг" за нарушения, сообщили в горадминистрации.

"Компания несколько раз нарушала условия контрактов. Она не выпускала на линию необходимое количество транспорта и самовольно меняла схему движения по маршрутам", - пояснили в мэрии.

Теперь в адрес перевозчика передали распоряжения об одностороннем отказе от исполнения контрактов на выполнение работ, связанных с перевозкой по маршрутам №29 и 56. Кроме того, это коснулось перевозчика "АТП № 5".

Если в течение 10 дней нарушения не будут исправлены, то контракты расторгнут. В этом случае маршруты отдадут другим перевозчикам, пока не пройдет новый конкурс.

Напомним, ижевское предприятие "Ипопат-Юг" выиграло в конкурсе право обслуживать маршруты №94 и 96. Однако прошлая компания "Транссервис" не согласилось с этим и выпускала свой транспорт, после чего обращалась в суд. В результате она добровольно отдала маршруты.

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