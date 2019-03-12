Власти Ростова намерены расторгнуть контракт с ижевским перевозчиком

Напомним, ижевское предприятие "Ипопат-Юг" выиграло в конкурсе право обслуживать маршруты №94 и 96. Однако прошлая компания "Транссервис" не согласилось с этим и выпускала свой транспорт, после чего обращалась в суд. В результате она добровольно отдала маршруты.