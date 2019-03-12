Власти Ростова намерены расторгнуть контракт с ижевским перевозчиком

"Компания несколько раз нарушала условия контрактов. Она не выпускала на линию необходимое количество транспорта и самовольно меняла схему движения по маршрутам", - пояснили в мэрии.
Теперь в адрес перевозчика передали распоряжения об одностороннем отказе от исполнения контрактов на выполнение работ, связанных с перевозкой по маршрутам №29 и 56. Кроме того, это коснулось перевозчика "АТП № 5".
Если в течение 10 дней нарушения не будут исправлены, то контракты расторгнут. В этом случае маршруты отдадут другим перевозчикам, пока не пройдет новый конкурс.
Напомним, ижевское предприятие "Ипопат-Юг" выиграло в конкурсе право обслуживать маршруты №94 и 96. Однако прошлая компания "Транссервис" не согласилось с этим и выпускала свой транспорт, после чего обращалась в суд. В результате она добровольно отдала маршруты.