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Компания группы "ПИК" занималась строительством без разрешения

13 марта 2019, 06:08
Фото: freestockcenter / freepik.com
В Москве состоялась проверка деятельности компании "ПИК-Индустрия", которая выявила несколько нарушений при строительстве, сказано в документах, которые есть у RostovGazeta.

Проверку проводил комитет Госстройнадзора города. Она длилась с 22 января по 18 февраля.

Оказалось, что компания возводила капитальный объект без полученного разрешения на строительство. Так, специалисты проводили работы по бетонированию колонн первого этажа. От организации до 1 апреля потребовали устранить недочеты.

Фирма входит в "Группу компаний ПИК", которая, по сведениям Единого реестра застройщиков, каждый год строит объекты с задержкой сроков до 19 месяцев. В Ростове ГК возводит ЖК "Норд" и "Доломановский".

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