Компания группы "ПИК" занималась строительством без разрешения

Проверку проводил комитет Госстройнадзора города. Она длилась с 22 января по 18 февраля.
Оказалось, что компания возводила капитальный объект без полученного разрешения на строительство. Так, специалисты проводили работы по бетонированию колонн первого этажа. От организации до 1 апреля потребовали устранить недочеты.
Фирма входит в "Группу компаний ПИК", которая, по сведениям Единого реестра застройщиков, каждый год строит объекты с задержкой сроков до 19 месяцев. В Ростове ГК возводит ЖК "Норд" и "Доломановский".