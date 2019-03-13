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Компанию агрохолдинга "Степь" уличили в нарушениях при хранении зерна

13 марта 2019, 09:36
Фото: pxhere.com
В Ставропольском крае в ходе проверки компании "Ульяновец" были выявлены нарушения при хранении крупных партий зерна, говорится в документах, которые есть у RostovGazeta.

Проверку проводило региональное управление Россельхознадзора. Она длилась с 12 по 26 февраля.

Так, на складе №3 при хранении 518 тонн пшеницы нет активного вентилирования, отсутствуют термоштанги, не определена линия максимальной высоты загрузки. Кроме того, в партии кукурузы общим весом более 88 тонн обнаружили семена амброзии.

От организации потребовали до 29 марта устранить нарушения. Согласно открытым данным, "Ульяновец" в 2017 году был приобретен агрохолдингом "Степь". Он является одной из крупнейших агрокомпаний Юга России и входит в состав акционерной финансовой корпорации "Систем".

В 2017 году убытки "Ульяновца" составили 268 миллионов рублей.

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