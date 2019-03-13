Компанию агрохолдинга "Степь" уличили в нарушениях при хранении зерна

От организации потребовали до 29 марта устранить нарушения. Согласно открытым данным, "Ульяновец" в 2017 году был приобретен агрохолдингом "Степь". Он является одной из крупнейших агрокомпаний Юга России и входит в состав акционерной финансовой корпорации "Систем".