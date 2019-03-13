На сокращение аварийного жилья в Ростовской области потратят 8,5 млрд рублей

Не менее девяти тысяч человек будет расселены до 2024 года в Ростовской области. "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" предполагает финансирование до 2024 года в размере более 8,5 миллиарда рублей, в том числе 7,8 миллиарада рублей из федерального бюджета", - отметил Куц.