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На сокращение аварийного жилья в Ростовской области потратят 8,5 млрд рублей

13 марта 2019, 13:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ростовской области на сокращение непригодного жилья будет направлено за шесть лет 8,5 миллиарда рублей, заявил на круглом столе по реализации регпроектов министр строительства области Сергей Куц.

Не менее девяти тысяч человек будет расселены до 2024 года в Ростовской области. "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" предполагает финансирование до 2024 года в размере более 8,5 миллиарда рублей, в том числе 7,8 миллиарада рублей из федерального бюджета", - отметил Куц.

В этом году в регионе планируется расселить 170 граждан, живущих в аварийных домах. Общий объем финансирования в регионе составит более 12 миллиардов рублей на ликвидацию 250 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселение из него 3,9 тысячи человек до 2024 года.

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