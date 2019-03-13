Рабочую группу по разработке проекта "Городской электрички" создадут в Краснодаре

В состав группы войдут представители ОАО "РЖД" и профильных региональных ведомств.
Вопрос создания "Городской электрички" в Краснодаре обсудили в Москве. Кубанской столице проект крайне необходим из-за перегруженности городских дорог, на которых в часы пик образуются 9-10-балльные пробки.
Отмечается, что "Городская электричка" свяжет не только районы города, но и расположенные рядом населенные пункты.
Напомним, в Ростове-на-Дону ежедневный пассажиропоток на "Городской электричке" за 3 года работы увеличился с 40 до 700 человек.