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Рабочую группу по разработке проекта "Городской электрички" создадут в Краснодаре

13 марта 2019, 10:07
Фото: admkrai.krasnodar.ru
В Краснодаре создадут рабочую группу по разработке проекта "Городская электричка", сообщила администрация края.

В состав группы войдут представители ОАО "РЖД" и профильных региональных ведомств.

Вопрос создания "Городской электрички" в Краснодаре обсудили в Москве. Кубанской столице проект крайне необходим из-за перегруженности городских дорог, на которых в часы пик образуются 9-10-балльные пробки.

Отмечается, что "Городская электричка" свяжет не только районы города, но и расположенные рядом населенные пункты.

Напомним, в Ростове-на-Дону ежедневный пассажиропоток на "Городской электричке" за 3 года работы увеличился с 40 до 700 человек.

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