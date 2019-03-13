Убыток завода "Красный Котельщик" в Таганроге составил 1,6 млрд рублей

"Снижение финансовых показателей связано с единовременным признанием разовых эффектов и отражением в отчетности 2018 года возможных будущих убытков по ряду контрактов, в том числе по причине сложившейся в начале года внешней конъюнктуры", - прокомментировали RostovGazeta в пресс-службе завода.