Убыток завода "Красный Котельщик" в Таганроге составил 1,6 млрд рублей

Прибыль таганрогского завода "Красный Котельщик" за 2017 год составила 547 миллионов рублей, выручка - 214 миллиарда рублей. В прошлом году выручка предприятия упала до 7,2 миллиарда рублей.
"Снижение финансовых показателей связано с единовременным признанием разовых эффектов и отражением в отчетности 2018 года возможных будущих убытков по ряду контрактов, в том числе по причине сложившейся в начале года внешней конъюнктуры", - прокомментировали RostovGazeta в пресс-службе завода.
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" учрежден в декабре 1992 года. Основной вид деятельности - производство паровых котлов и их частей. Наибольшая доля в уставном капитале компании принадлежит АО "Эмальянс" (64%). Генеральным директор завода является Тимур Липатов.