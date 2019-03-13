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Убыток завода "Красный Котельщик" в Таганроге составил 1,6 млрд рублей

13 марта 2019, 06:10
Фото: http://www.tkz.su
Убыток Таганрогского котлостроительного завода "Красный котельщик" за 2018 год составил около 1,6 миллиарда рублей, говорится в документах системы "СПАРК".

Прибыль таганрогского завода "Красный Котельщик" за 2017 год составила 547 миллионов рублей, выручка - 214 миллиарда рублей. В прошлом году выручка предприятия упала до 7,2 миллиарда рублей.

"Снижение финансовых показателей связано с единовременным признанием разовых эффектов и отражением в отчетности 2018 года возможных будущих убытков по ряду контрактов, в том числе по причине сложившейся в начале года внешней конъюнктуры", - прокомментировали RostovGazeta в пресс-службе завода.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик" учрежден в декабре 1992 года. Основной вид деятельности - производство паровых котлов и их частей. Наибольшая доля в уставном капитале компании принадлежит АО "Эмальянс" (64%). Генеральным директор завода является Тимур Липатов.

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