В Новочеркасске на улице найден труп таксиста с ножевыми ранениями

Труп 32-летнего таксиста с ножевыми ранениями обнаружили на улице Новочеркасска прохожие. Как пишут местные жители в соцсетях, у убитого остались двое малолетних детей. Супруга умершего скончалась несколько лет назад, дети остались сиротами.
По предварительным данным, водитель такси на ВАЗ-21099 подрабатывал по ночам. Ночью во вторник он также работал, однако утром домой не вернулся. Автомобиль убитого обнаружили правоохранители недалеко от тела. Что именно стало причиной убийства - выясняют в настоящий момент следователи.
"Труп направлен на судмедэкспертизу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметил источник.