В Новочеркасске на улице найден труп таксиста с ножевыми ранениями

По предварительным данным, водитель такси на ВАЗ-21099 подрабатывал по ночам. Ночью во вторник он также работал, однако утром домой не вернулся. Автомобиль убитого обнаружили правоохранители недалеко от тела. Что именно стало причиной убийства - выясняют в настоящий момент следователи.