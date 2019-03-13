rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новочеркасске на улице найден труп таксиста с ножевыми ранениями

13 марта 2019, 06:04
Фото: ВК: Это Ростов, детка!
В Новочеркасске Ростовской области во вторник днем прохожие обнаружили тело таксиста с ножевыми ранениями, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Труп 32-летнего таксиста с ножевыми ранениями обнаружили на улице Новочеркасска прохожие. Как пишут местные жители в соцсетях, у убитого остались двое малолетних детей. Супруга умершего скончалась несколько лет назад, дети остались сиротами.

По предварительным данным, водитель такси на ВАЗ-21099 подрабатывал по ночам. Ночью во вторник он также работал, однако утром домой не вернулся. Автомобиль убитого обнаружили правоохранители недалеко от тела. Что именно стало причиной убийства - выясняют в настоящий момент следователи.

"Труп направлен на судмедэкспертизу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметил источник.

Материалы по теме
Труп неизвестной женщины нашли прохожие в РостовеВ Ростове не подтвердилась информация о свалке трупов животныхВ Ростове прохожие нашли труп мужчины
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28