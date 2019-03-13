В Ростове ищут инвесторов на достройку трех проблемных многоэтажек

Проблемный долгострой находится на 28-й Линии, 8. Это 16-этажный дом общей площадью более шести тысяч квадратных метров. На завершение строительства этого дома потребуется около 100 миллионов рублей.
Еще один долгострой находится на улице Зорге, 9. Здесь строится 19-этажный 342-квартирный дом. Застройщик ООО "СтройСервис" сейчас является банкротом. Ориентировочная стоимость достройки дома - 300 миллионов рублей.
Третий долгострой находится на проспекте Стачки, 183. Здесь возводится 20-этажный 151-квартирный жилой дом. Застройщик ООО "Югжилстрой" признан банкротом. Для завершения строительства этого дома потребуется около 330 миллионов рублей.
"Мы ищем инвесторов для завершения строительства этих и других долгостроев. Предоставляем земельный участок в аренду без проведения торгов", - отметил Черевиченко.