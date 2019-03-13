В Ростове ищут инвесторов на достройку трех проблемных многоэтажек

В Ростове-на-Дону есть три долгостроя, на завершение строительства которых потребуется более 700 миллионов рублей, рассказал на круглом столе глава департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Юрий Черевиченко.

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