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В Ростове ищут инвесторов на достройку трех проблемных многоэтажек

13 марта 2019, 14:17
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону есть три долгостроя, на завершение строительства которых потребуется более 700 миллионов рублей, рассказал на круглом столе глава департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Юрий Черевиченко.

Проблемный долгострой находится на 28-й Линии, 8. Это 16-этажный дом общей площадью более шести тысяч квадратных метров. На завершение строительства этого дома потребуется около 100 миллионов рублей.

Еще один долгострой находится на улице Зорге, 9. Здесь строится 19-этажный 342-квартирный дом. Застройщик ООО "СтройСервис" сейчас является банкротом. Ориентировочная стоимость достройки дома - 300 миллионов рублей.

Третий долгострой находится на проспекте Стачки, 183. Здесь возводится 20-этажный 151-квартирный жилой дом. Застройщик ООО "Югжилстрой" признан банкротом. Для завершения строительства этого дома потребуется около 330 миллионов рублей.

"Мы ищем инвесторов для завершения строительства этих и других долгостроев. Предоставляем земельный участок в аренду без проведения торгов", - отметил Черевиченко.

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