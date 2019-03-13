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В Ростовской области за три года построят 45 детсадов

13 марта 2019, 13:07
Фото: freepik / freepik.com
В Ростовской области в течение трех лет в рамках проекта "Демография" планируется строительство 45 детсадов, заявил на круглом столе по реализации региональных проектов министр строительства области Сергей Куц.

Областной Минстрой участвует в качестве соисполнителя в национальных проектах "Демография" и "Образование".

"В регионе за первые три года реализации проекта "Демография" будет построено 45 дошкольных образовательных учреждений. Дополнительно будет создано более шести тысяч мест, в том числе 1871 место для детей в возрасте от полутора до трех лет", - добавил Куц.

На стройку 18 детсадов в трехлетнем бюджете предусмотрено 4,2 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2,1 миллиарда рублей.

Проектной документацией уже обеспечены три детсада в регионе, они будут введены в эксплуатацию до 2020 года.

В этом году из федерального бюджета выделены 353,6 миллиона рублей. Для строительства еще 42 детских садов проектную документацию разработают в этом году.

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