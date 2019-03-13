В Ростовской области за три года построят 45 детсадов

Областной Минстрой участвует в качестве соисполнителя в национальных проектах "Демография" и "Образование".
"В регионе за первые три года реализации проекта "Демография" будет построено 45 дошкольных образовательных учреждений. Дополнительно будет создано более шести тысяч мест, в том числе 1871 место для детей в возрасте от полутора до трех лет", - добавил Куц.
На стройку 18 детсадов в трехлетнем бюджете предусмотрено 4,2 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2,1 миллиарда рублей.
Проектной документацией уже обеспечены три детсада в регионе, они будут введены в эксплуатацию до 2020 года.
В этом году из федерального бюджета выделены 353,6 миллиона рублей. Для строительства еще 42 детских садов проектную документацию разработают в этом году.