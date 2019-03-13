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Вице-спикер рады считает возвращение Саакашвили началом беспорядков

13 марта 2019, 12:41
Фото: wikipedia.org
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко высказалась против возвращения в страну экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Она считает, что это приведет только к массовым беспорядкам.

Так, пишет газета «Известия», по словам Геращенко, для тех, кто унижал украинских пограничников, прорывая украинскую границу, Украина и ее защитники являются условностью, статистикой. Кроме того, она назвала Саакашвили человеком, для которого есть только власть, но нет страны.

Отмечается, что ранее Саакашвили заявил о намерениях вернуться первого апреля на Украину, показав при этом купленный билет. Он подчеркнул необходимость этого шага, поскольку он уверен, что нынешний глава государства Петр Порошенко не победит в выборах, назначенных на 31 марта и, соответственно, пограничники не будут выполнять его приказ не пускать экс-губернатора на территорию страны.

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