Вице-спикер рады считает возвращение Саакашвили началом беспорядков

Отмечается, что ранее Саакашвили заявил о намерениях вернуться первого апреля на Украину, показав при этом купленный билет. Он подчеркнул необходимость этого шага, поскольку он уверен, что нынешний глава государства Петр Порошенко не победит в выборах, назначенных на 31 марта и, соответственно, пограничники не будут выполнять его приказ не пускать экс-губернатора на территорию страны.