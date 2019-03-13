Вице-спикер рады считает возвращение Саакашвили началом беспорядков

Так, пишет газета «Известия», по словам Геращенко, для тех, кто унижал украинских пограничников, прорывая украинскую границу, Украина и ее защитники являются условностью, статистикой. Кроме того, она назвала Саакашвили человеком, для которого есть только власть, но нет страны.
Отмечается, что ранее Саакашвили заявил о намерениях вернуться первого апреля на Украину, показав при этом купленный билет. Он подчеркнул необходимость этого шага, поскольку он уверен, что нынешний глава государства Петр Порошенко не победит в выборах, назначенных на 31 марта и, соответственно, пограничники не будут выполнять его приказ не пускать экс-губернатора на территорию страны.