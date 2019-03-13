Всероссийская эстафета "Дорога памяти" прибудет в Ростов 13 марта

В рамках мероприятия СК РФ проедет по городам-героям и соберет землю с мест кровопролитных боев ВОВ в специальную капсулу.
На вокзал Ростов-Главный капсулу привезут в среду, а в четверг на территории "Кумженской рощи" капсулу с землей ростовским следователям передадут представители СУ СК Волгоградской области. Из Ростова капсула поедет в следующий пункт "Дороги памяти" - Ставрополь.
Посвященная 74-й годовщине Победы акция стартовала 15 января во Владивостоке и закончится в мае у стен Брестской крепости, с которой для СССР началась Великая Отечественная война.