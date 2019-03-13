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Всероссийская эстафета "Дорога памяти" прибудет в Ростов 13 марта

13 марта 2019, 08:23
Фото: tver.sledcom.ru
В Ростов-на-Дону в среду прибудет всероссийская эстафета "Дорога памяти", сообщило региональное СУ СК РФ.

В рамках мероприятия СК РФ проедет по городам-героям и соберет землю с мест кровопролитных боев ВОВ в специальную капсулу.

На вокзал Ростов-Главный капсулу привезут в среду, а в четверг на территории "Кумженской рощи" капсулу с землей ростовским следователям передадут представители СУ СК Волгоградской области. Из Ростова капсула поедет в следующий пункт "Дороги памяти" - Ставрополь.

Посвященная 74-й годовщине Победы акция стартовала 15 января во Владивостоке и закончится в мае у стен Брестской крепости, с которой для СССР началась Великая Отечественная война.

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