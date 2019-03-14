Бесплатное спутниковое ТВ получат жители Дона, не попавшие в зону цифрового вещания

Необходимое оборудование будут продавать в не попавших в цифровую зону поселках на льготных условиях. Такие точки появятся в МФЦ, в отделениях "Почты России" в магазинах и на рынках, кроме того, жителям будет доступна настройка оборудования по льготной цене.