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Бесплатное спутниковое ТВ получат жители Дона, не попавшие в зону цифрового вещания

14 марта 2019, 11:02
Фото: freepik / freepik.com
Жителей Ростовской области, не попавших в зону цифрового вещания, обеспечат бесплатным спутниковым телевидением, сообщило областное правительство.

В области вне зоны охвата цифровым сигналом находятся 15 населенных пунктов, а в зоне частичного приема - еще 26. Жителям этих населенных пунктов обеспечат прием входящих в первый и второй мультиплексы каналов через спутниковое телевидение.

Для получения доступа к спутниковому ТВ пользователям необходимо иметь специальное оборудование для приема сигнала. Плата за просмотр предоставленных каналов взиматься не будет.

Необходимое оборудование будут продавать в не попавших в цифровую зону поселках на льготных условиях. Такие точки появятся в МФЦ, в отделениях "Почты России" в магазинах и на рынках, кроме того, жителям будет доступна настройка оборудования по льготной цене.

Ростовская область полностью переходит на цифровое вещание 3 июня, аналоговое телевидение с этой даты работать не будет.

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