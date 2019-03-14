На комплексное оформление Ростова ко Дню Победы потратят более 6 млн руб

В комплексное оформление города к проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне входит украшение флажками, транспарантами и панно.
Исполнителю предстоит оформить все выезды из города, площади и центральные улицы. На Большой Садовой, перед музтеатром и в Покровском сквере установят композиции из флагов и металла, а также крупные конструкции. На драмтеатре появится баннер, а перед памятником Мать и Дитя композиция из флагов.
Уточняется, что все композиции будут выдержаны в черных и серых тонах.
Подать заявку можно до 5 апреля.