На комплексное оформление Ростова ко Дню Победы потратят более 6 млн руб

Исполнителю предстоит оформить все выезды из города, площади и центральные улицы. На Большой Садовой, перед музтеатром и в Покровском сквере установят композиции из флагов и металла, а также крупные конструкции. На драмтеатре появится баннер, а перед памятником Мать и Дитя композиция из флагов.