Третьяковка открывает ретроспективу работ Ильи Репина при поддержке ВТБ

Как сообщает издание «Новые известия», организаторы мероприятия смогли перейти на новый уровень межмузейной работы совместно с генеральным партнером Третьяковки - банком ВТБ. Будущая экспозиция окажется гораздо зрелищнее всех предыдущих выставок работ Репина, так как объем представленных картин будет просто огромен.
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова подчеркнула, что ретроспектива свидетельствует о плодотворном сотрудничестве галереи и Русского музея, благодаря которому все произведения Репина можно будет увидеть в одном месте. Отмечается, что на экспозиции также будет представлено гигантское полотно «Заседание Госсовета» - одна из последних работ Репина. Для его транспортировки из Петербурга в Москву специалистам Русского музея понадобилось вырезать его из рамка, намотать на большой вал, а потом снова установить в подрамник уже в Третьяковке. «Я поражена профессионализмом коллег», - отметила Трегулова.
На экспозиции будет представлен полуторавековой период творчества Репина. Всего гости выставки увидят более 300 полотен из 35 собраний - 170 живописных и 130 графических. Помимо знаменитых «Бурлаки на Волге», «Не ждали», желающие также увидят неизвестные работы художника - они были привезены из частных коллекций.
Все картины расположат в хронологическом порядке. Так, отмечают организаторы, у гостей выставки будет возможность лучше понять течение творчества одного из величайших русских художников.
Куратор выставки Татьяна Юденкова напомнила, что даже сам Репин говорил, что его картины необходимо рассматривать долго. Так, отмечает она, можно полностью погрузиться в атмосферу произведения, почувствовать пространство картины и мысль автора.
Желающих собственными глазами увидеть произведения уже более 50 тысяч - именно столько билетов продано на сайте Третьяковской галереи. Ретроспектива Репина в Москве - первая, и дает старт серии других выставок художника. В ближайшие два года работы живописца будут представлены в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Пти-Пале в Париже и художественном музее «Атенеум» в Хельсинки.
Главная цель проекта - напомнить о вкладе творчества картин Репина как в российскую, так и европейскую культуры.