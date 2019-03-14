Третьяковка открывает ретроспективу работ Ильи Репина при поддержке ВТБ

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова подчеркнула, что ретроспектива свидетельствует о плодотворном сотрудничестве галереи и Русского музея, благодаря которому все произведения Репина можно будет увидеть в одном месте. Отмечается, что на экспозиции также будет представлено гигантское полотно «Заседание Госсовета» - одна из последних работ Репина. Для его транспортировки из Петербурга в Москву специалистам Русского музея понадобилось вырезать его из рамка, намотать на большой вал, а потом снова установить в подрамник уже в Третьяковке. «Я поражена профессионализмом коллег», - отметила Трегулова.