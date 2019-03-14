Участник хищения у метро Москвы объявлен в федеральный розыск

Газета «Известия» пишет, что согласно следственным данным, с апреля по июль 2015 года гендиректор ООО «Авто Селл» Гюля Коган и Александр Геллер вместе с подельниками похитили у ГУП свыше восьмисот пятидесяти миллионов рублей, которые были выделены компании на оплату рекламных площадей. Денежные средства Коган и Геллер присвоили себе.