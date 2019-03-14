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Участник хищения у метро Москвы объявлен в федеральный розыск

14 марта 2019, 12:28
Фото: pixabay.com
Один из соучастников хищения более 850 млн рублей у ГУП «Московский метрополитен» объявлен в международный розыск. Так, завершается расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Газета «Известия» пишет, что согласно следственным данным, с апреля по июль 2015 года гендиректор ООО «Авто Селл» Гюля Коган и Александр Геллер вместе с подельниками похитили у ГУП свыше восьмисот пятидесяти миллионов рублей, которые были выделены компании на оплату рекламных площадей. Денежные средства Коган и Геллер присвоили себе.

В настоящее время Коган знакомится с материалами дела, которое в ближайшее время передадут в суд. Геллер, согласно предположениям, скрывается за границей.

На имущество «Авто Селл» наложен арест, рыночная стоимость оценивается более чем в один миллиард рублей.

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