В Ростове два месяца будут ограничивать движение на нескольким улицам

Ограничения будут действовать с 3 апреля по 31 мая. Проезд будут перекрывать по правой полосе на время работ в части улиц 1-я Луговая, Доватора, 5-й проезд Доватора, Шоссейная, Пескова, Малиновского.
Кроме того, это коснется улиц Особенная, Вавилова, Зрелищная, Малиновского, переулка Машиностроительный. В это время пройдут работы по строительству сетей наружного освещения.
Стало также известно, что с 4 апреля по 4 мая запретят проезд по площади Народного Ополчения от Ярослава Галана до створа до №4 по Шеболдаева. На этот же период ограничат движение по Нансена от дома №111 до дома №135.