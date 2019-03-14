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В Ростове два месяца будут ограничивать движение на нескольким улицам

14 марта 2019, 11:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ростове-на-Дону в течение двух месяцев будут ограничивать проезд по ряду улиц из-за технических работ, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 3 апреля по 31 мая. Проезд будут перекрывать по правой полосе на время работ в части улиц 1-я Луговая, Доватора, 5-й проезд Доватора, Шоссейная, Пескова, Малиновского.

Кроме того, это коснется улиц Особенная, Вавилова, Зрелищная, Малиновского, переулка Машиностроительный. В это время пройдут работы по строительству сетей наружного освещения.

Стало также известно, что с 4 апреля по 4 мая запретят проезд по площади Народного Ополчения от Ярослава Галана до створа до №4 по Шеболдаева. На этот же период ограничат движение по Нансена от дома №111 до дома №135.

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