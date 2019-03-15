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Активистке Шевченко из Ростова продлили домашний арест до 17 июня

15 марта 2019, 19:15
Фото: "Открытая Россия"
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу продлил домашний арест активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко до 17 июня, сообщил RostovGazeta представитель суда.

Дело Анастасии Шевченко — первое в России по новой статье 284.1 УК РФ («деятельность нежелательной организации»). Она находится под домашним арестом уже почти два месяца. Шевченко запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом. В "Открытой России" заявляют, что мать Шевченко больна, на ее попечении находятся малолетние дети. Адвокаты подсудимой попросили разрешения сопровождать детей в школу, а также отмены запрета общаться с другими лицами. Отмечается, что у Шевченко изъяли загранпаспорт.

"Судом продлен домашний арест Шевченко до 17 июня", - отметили в суде.

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