Активистке Шевченко из Ростова продлили домашний арест до 17 июня

Дело Анастасии Шевченко — первое в России по новой статье 284.1 УК РФ («деятельность нежелательной организации»). Она находится под домашним арестом уже почти два месяца. Шевченко запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом. В "Открытой России" заявляют, что мать Шевченко больна, на ее попечении находятся малолетние дети. Адвокаты подсудимой попросили разрешения сопровождать детей в школу, а также отмены запрета общаться с другими лицами. Отмечается, что у Шевченко изъяли загранпаспорт.