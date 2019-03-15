Дополнительную вакцинацию против кори проведут в Ростовской области

В первую очередь прививки сделают лицам, ведущим кочевой образ жизни, беженцам, мигрантам, вынужденным переселенцам, также тем, кто не имеет сведений о вакцинации или был привит лишь однажды.
Кроме того, иммунизацию проведут среди лиц, занятых в сферах производства, хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов и питьевой воды, воспитания и обучения детей, коммунального и бытового обслуживания населения.
Также прививки сделают работникам инфекционных отделений и сотрудников служб по отлову безнадзорных животных.
Дополнительная иммунизация населения стартует 1 апреля и завершится 1 октября.