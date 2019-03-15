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Дополнительную вакцинацию против кори проведут в Ростовской области

15 марта 2019, 11:17
Фото: rawpixel.com / freepik.com
В Ростовской области население дополнительно вакцинируют от кори, сообщило облправительство.

В первую очередь прививки сделают лицам, ведущим кочевой образ жизни, беженцам, мигрантам, вынужденным переселенцам, также тем, кто не имеет сведений о вакцинации или был привит лишь однажды.

Кроме того, иммунизацию проведут среди лиц, занятых в сферах производства, хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов и питьевой воды, воспитания и обучения детей, коммунального и бытового обслуживания населения.

Также прививки сделают работникам инфекционных отделений и сотрудников служб по отлову безнадзорных животных.

Дополнительная иммунизация населения стартует 1 апреля и завершится 1 октября.

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#Новости#Общество
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