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Двух Ростовчан осудили за хранение оружия и взрывчатки

15 марта 2019, 09:22
Фото: mil.ru
Волгодонский райсуд Ростовской области приговорил к срокам до 1,5 года заключения условно двух местных жителей за хранение крупной партии оружия, сообщает региональное УФСБ.

Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УФСБ. В ходе обысков в местах проживания осужденных и их родственников обнаружили сотни боеприпасов, взрывчатые вещества, ружья, пистолеты, карабины.

"Мужчины рассказали, что большую часть оружия они нашли во время раскопок в местах, где проходили сражения во время ВОВ. Экспертиза подтвердила боеспособность предметов", - пояснили в управлении.

Одного из фигурантов суд приговорил к 1,5 года заключения условно и штрафу в 10 тысяч рублей. Второму назначили 2 года ограничения свободы.

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