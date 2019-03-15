Двух Ростовчан осудили за хранение оружия и взрывчатки

Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УФСБ. В ходе обысков в местах проживания осужденных и их родственников обнаружили сотни боеприпасов, взрывчатые вещества, ружья, пистолеты, карабины.
"Мужчины рассказали, что большую часть оружия они нашли во время раскопок в местах, где проходили сражения во время ВОВ. Экспертиза подтвердила боеспособность предметов", - пояснили в управлении.
Одного из фигурантов суд приговорил к 1,5 года заключения условно и штрафу в 10 тысяч рублей. Второму назначили 2 года ограничения свободы.