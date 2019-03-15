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Разрешить исполнительной власти проверять качество продуктов предложили в Ростове

15 марта 2019, 11:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Разрешить органам исполнительной власти проверять качество и безопасность пищевых продуктов предложили депутаты Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

Усилить работу по выявлению не соответствующих нормам продуктов необходимо для достижения поставленной в майском Указе Президента цели по увеличению продолжительности жизни.

От качества употребляемых в пищу продуктов напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни человека, в связи с чем необходимо наделить региональные органы исполнительной власти полномочиями по проведению мониторинга безопасности пищевых продуктов.

Отмечается, что с соответствующей законодательной инициативой донские депутаты собираются выступить в Государственной Думе РФ.

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