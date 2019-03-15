Разрешить исполнительной власти проверять качество продуктов предложили в Ростове

Усилить работу по выявлению не соответствующих нормам продуктов необходимо для достижения поставленной в майском Указе Президента цели по увеличению продолжительности жизни.
От качества употребляемых в пищу продуктов напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни человека, в связи с чем необходимо наделить региональные органы исполнительной власти полномочиями по проведению мониторинга безопасности пищевых продуктов.
Отмечается, что с соответствующей законодательной инициативой донские депутаты собираются выступить в Государственной Думе РФ.