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Ростовская певица Татьяна Котова раскрыла секрет стройной фигуры

15 марта 2019, 10:31
Фото: instagram.com/kottova
Певица из Ростовской области рассказал о том, как проводит спортивные тренировки, говорится в Instagram артистки.

"Очень полезно для фигуры заниматься кардио, на это нужно тратить минимум 40 минут времени. Мне бывает сложно заставить себя это делать, так как это скучно и монотонно", - написала Котова.

Она добавила, что выработала систему, при которой тренировки проходят с легкостью. По ее словам надо по 15 минут заниматься на беговой дорожке, эллипсоиде, степпере и велосипеде.

Котова рассказала, что получается нескучный и интенсивный час. Также она надевает наушники и слушает латиноамериканские ритмы или смотрит клипы, премии, концерты мировых звезд.

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