Ростовская певица Татьяна Котова раскрыла секрет стройной фигуры

"Очень полезно для фигуры заниматься кардио, на это нужно тратить минимум 40 минут времени. Мне бывает сложно заставить себя это делать, так как это скучно и монотонно", - написала Котова.
Она добавила, что выработала систему, при которой тренировки проходят с легкостью. По ее словам надо по 15 минут заниматься на беговой дорожке, эллипсоиде, степпере и велосипеде.
Котова рассказала, что получается нескучный и интенсивный час. Также она надевает наушники и слушает латиноамериканские ритмы или смотрит клипы, премии, концерты мировых звезд.