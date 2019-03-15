В Словакии бизнесмена обвинили в организации убийства журналиста

Так, пишет газета «Известия», Куциак был убит 26 февраля 2018 года в селе Велка Мача в районе Галанта близ Братиславы вместе со своей невестой Мартиной Кушнировой. Журналист расследовал связи словацких политиков с итальянской мафией «Ндрангета». После этого резонансного убийства в Словакии сложилась критическая ситуация с политикой, спровоцировавшая создание движения «За достойную Словакию». В результате митингов многие чиновники, такие как главы минкультуры и МВД, президент полиции, а также премьер-министр Роберт Фицо покинули свои посты.