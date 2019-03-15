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В Словакии бизнесмена обвинили в организации убийства журналиста

15 марта 2019, 12:23
Фото: pixabay.com
В Словакии предприниматель Мариан Кочнер обвиняется в организации убийства журналиста Яна Куциака.

Так, пишет газета «Известия», Куциак был убит 26 февраля 2018 года в селе Велка Мача в районе Галанта близ Братиславы вместе со своей невестой Мартиной Кушнировой. Журналист расследовал связи словацких политиков с итальянской мафией «Ндрангета». После этого резонансного убийства в Словакии сложилась критическая ситуация с политикой, спровоцировавшая создание движения «За достойную Словакию». В результате митингов многие чиновники, такие как главы минкультуры и МВД, президент полиции, а также премьер-министр Роберт Фицо покинули свои посты.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов после долгого расследования арестовала четырех человек. В качестве организатора убийства подозревают предпринимателя Кочнера, угрожавшего Куциаку расплатой за серию статей о его криминальном бизнесе. В настоящее время Кочнер находится в предварительном заключении в связи с финансовыми махинациями. Показания против него дал один из четырех задержанных фигурантов дела.

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