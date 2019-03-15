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Власти Ростова расторгли контракт с перевозчиком "АвтоРегионТранс"

15 марта 2019, 14:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Власти Ростова-на-Дону расторгли договор с перевозчиком "АвтоРегионТранс" из-за неоднократных нарушений, сообщили в горадминистрации.

Департаментом транспорта города 1 марта были распоряжения об одностороннем отказе от исполнения контрактов. За предоставленное время перевозчик не устранил нарушения, в результате договоры расторгли.

Компания обслуживала маршруты №22 и 44. По первому из них по будням курсируют 15 автобусов большой вместимости, по выходным - 12.

На маршруте №44 работают новые автобусы средней вместимости. В будни - 13 единиц, в выходные - 10.

Теперь будут проведены конкурсные процедуры, запланированные на текущий год.

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