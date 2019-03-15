Власти Ростова расторгли контракт с перевозчиком "АвтоРегионТранс"

Департаментом транспорта города 1 марта были распоряжения об одностороннем отказе от исполнения контрактов. За предоставленное время перевозчик не устранил нарушения, в результате договоры расторгли.
Компания обслуживала маршруты №22 и 44. По первому из них по будням курсируют 15 автобусов большой вместимости, по выходным - 12.
На маршруте №44 работают новые автобусы средней вместимости. В будни - 13 единиц, в выходные - 10.
Теперь будут проведены конкурсные процедуры, запланированные на текущий год.