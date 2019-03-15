Выпускать столовые вина призвали виноделов Ростовской области

Posted 15 марта 2019, 19:16
Published 15 марта 2019, 19:16
Modified 17 сентября 2022, 15:53
Updated 17 сентября 2022, 15:53
"Хотел бы обратиться к нашим коллегам, которые очень активно занимаются виноделием, виноградарством, спасибо им за это. Нужно не забывать, что в нашей области всегда производился столовый виноград. К сожалению, сейчас им занимаются только личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Я думаю, что эти направления никак нельзя отбрасывать", - заявил Василенко на круглом столе "О виноградарстве и виноделии в Ростовской области" в пятницу.
Он перечислил несколько сортов винограда: пухляковский, молдавский черный, багрянка, талисман, осенний черный, кардинал. "Сегодня каждый правильно делает, когда выбирает столовые сорта винограда, адаптированные к нашим условиям. Те, которые больший урожай дают", - добавил Василенко. При этом он отметил, что часто покупает виноград своим внукам осенью и замечает, что цены на него "очень достойные".
"Обсуждая виноградарство и виноделие, часть столовых вин никак нельзя забывать, потому что для нас это очень важно", - заключил спикер.
По данным Василенко, за последние 23 года площади всех виноградников региона значительно сократились. "В 1984, до реформы Михаила Сергеевича Горбачева, в Ростовской области было 15,5 тысяч гектаров. Около 30 винсовхозов производили более 70 тысяч тонн винограда", - отметил спикер. Депутат сообщил, что на сегодняшний день в Ростовской области осталось 3,7 тысячи гектаров виноградника, это мало для области. "Произвели в 2018 году всего-навсего 2,8 тысячи тонн винограда. Это, в первую очередь, потому что "Цимлянские вина" не работали, у них почти тысяча гектаров виноградников", - объяснил Василенко.
По словам спикера, правительство поддерживает виноградарство: в прошлом году было выделено 28 миллионов рублей, в 2019 году - 34,5 миллионов. Василенко уверил,что виноградарям и виноделам будут помогать и дальше.