Выпускать столовые вина призвали виноделов Ростовской области

По данным Василенко, за последние 23 года площади всех виноградников региона значительно сократились. "В 1984, до реформы Михаила Сергеевича Горбачева, в Ростовской области было 15,5 тысяч гектаров. Около 30 винсовхозов производили более 70 тысяч тонн винограда", - отметил спикер. Депутат сообщил, что на сегодняшний день в Ростовской области осталось 3,7 тысячи гектаров виноградника, это мало для области. "Произвели в 2018 году всего-навсего 2,8 тысячи тонн винограда. Это, в первую очередь, потому что "Цимлянские вина" не работали, у них почти тысяча гектаров виноградников", - объяснил Василенко.