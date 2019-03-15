Ядовитый ростовский мед нашли в продаже в Астраханской области

Оксиметилфурфурол может образовываться в меде в результате разрушения сахаров при длительном хранении или в результате высокотемпературной обработки продукта. Данное вещество является канцерогеном, оказывает влияние на центральную нервную систему, способствует развитию злокачественных опухолей в человеческом организме.
Где конкретно были взяты образцы опасной сладости, ведомство не сообщает. Но информация о выявлении отклонений от нормативных документов оперативно направлена в управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия решения в отношении данной продукции.