Дефицит кадров мешает развиваться виноградарству Ростовской области

"Относительно развития отрасли стоит отметить недостаток кадров. Об этом все знают, это наблюдается как в сельском хозяйстве, так и в механизации", - заявила Андреева во время круглого стола "О развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области".
По ее словам, институт взаимодействует со студентами кафедры ДГТУ: будущим специалистам помогают пройти практику и устроиться на работу. "Предположительно, у нас будет сотрудничество с техникумом (Пухляковским агропромышленным техникумом - RostovGazeta), мы разработали план", - добавила Андреева.
Кроме этого, по словам директора института, готовятся программы дистанционного онлайн-обучения переподготовки или повышения квалификации специалистов сельских территорий. "Такие программы будут более удобны, потому что требуют собираться только несколько раз в неделю для прохождения практики", - считает Андреева.
Площадь виноградников института Якова Потапенко составляет 51 гектар. Учреждение хранит коллекцию уникальных сортов винограда из 846 экземпляров, в их числе больше 20 аборигенных донских сортов.