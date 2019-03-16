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Дефицит кадров мешает развиваться виноградарству Ростовской области

16 марта 2019, 08:19
Фото: pixabay.com
В отрасли виноградарства есть недостаток специалистов как сельскохозяйственного профиля, так и машиностроительного, рассказала директор Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия Я. И. Потапенко Вероника Андреева.

"Относительно развития отрасли стоит отметить недостаток кадров. Об этом все знают, это наблюдается как в сельском хозяйстве, так и в механизации", - заявила Андреева во время круглого стола "О развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области".

По ее словам, институт взаимодействует со студентами кафедры ДГТУ: будущим специалистам помогают пройти практику и устроиться на работу. "Предположительно, у нас будет сотрудничество с техникумом (Пухляковским агропромышленным техникумом - RostovGazeta), мы разработали план", - добавила Андреева.

Кроме этого, по словам директора института, готовятся программы дистанционного онлайн-обучения переподготовки или повышения квалификации специалистов сельских территорий. "Такие программы будут более удобны, потому что требуют собираться только несколько раз в неделю для прохождения практики", - считает Андреева.

Площадь виноградников института Якова Потапенко составляет 51 гектар. Учреждение хранит коллекцию уникальных сортов винограда из 846 экземпляров, в их числе больше 20 аборигенных донских сортов.

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