Тренер ФК "Ростов" пожаловался на агрессивную игру "Рубина"

Матч состоялся в субботу в рамках чемпионата России. В самом начале ростовчане меньше владели мячом, при этом "Рубин" создал опасный момент, но мяч пролетел мимо.
После перерыва "Ростов" стал активнее соперника и забил два гола на 83 и 89-й минутах. Соперник так и не смог открыть счет.
Кафанов рассказал, что первый там его команда проиграла. Он добавил, что "Рубин" играл агрессивно и делал много передач за спину.
По поводу матча высказался главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, который ранее тренировал ростовчан. "В целом, неплохую игру провели, но такого усиления на заменах, как у "Ростова", у нас нет", - произнес Бердыев.
Игрок "Ростова" Ивелин Попов рассказал, что не верил в победу после первого тайма. По его словам, им повезло, что они не пропустили.