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Тренер ФК "Ростов" пожаловался на агрессивную игру "Рубина"

16 марта 2019, 16:39
Фото: fc-rostov.ru
Старший тренер футбольного клуба "Ростов" Виталий Кафанов заявил, что "Рубин" играл агрессивно, сообщает корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.

Матч состоялся в субботу в рамках чемпионата России. В самом начале ростовчане меньше владели мячом, при этом "Рубин" создал опасный момент, но мяч пролетел мимо.

После перерыва "Ростов" стал активнее соперника и забил два гола на 83 и 89-й минутах. Соперник так и не смог открыть счет.

Кафанов рассказал, что первый там его команда проиграла. Он добавил, что "Рубин" играл агрессивно и делал много передач за спину.

По поводу матча высказался главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, который ранее тренировал ростовчан. "В целом, неплохую игру провели, но такого усиления на заменах, как у "Ростова", у нас нет", - произнес Бердыев.

Игрок "Ростова" Ивелин Попов рассказал, что не верил в победу после первого тайма. По его словам, им повезло, что они не пропустили.

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