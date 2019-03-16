В Ростове 57-летний мужчина мог исчезнуть после ссоры с сожительницей

На проспекте Коммунистическом мужчина вышел из дома в полдень 9 марта на прогулку и исчез. Сейчас поисками Пузырева занимаются сотрудники полиции, а также волонтеры отряда "Лиза Alert".
"Мой отец проживал с женщиной. Возможно, у них был скандал, после чего он пропал. Потерей памяти он не страдал, здоровье у него удовлетворительное", - отметил Никита Пузырев.
Приметы пропавшего:
Был одет: в черную куртку пиджачного типа, кожаную кепку, синие джинсы, на руке имелись часы кварцевые фирмы Swoth на кожаном ремне. Рост 1.78м, волосы русые с сединой, среднего телосложения. Вес: около 100 кг. Цвет глаз серо-голубой.
Если вам известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить в полицию.