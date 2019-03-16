rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове 57-летний мужчина мог исчезнуть после ссоры с сожительницей

16 марта 2019, 15:14
Фото: Ростов-на-Дону | Главный
В Ростове-на-Дону 57-летний Александр Пузырев мог пропасть после скандала с сожительницей, рассказал RostovGazeta сын пропавшего Никита Пузырев.

На проспекте Коммунистическом мужчина вышел из дома в полдень 9 марта на прогулку и исчез. Сейчас поисками Пузырева занимаются сотрудники полиции, а также волонтеры отряда "Лиза Alert".

"Мой отец проживал с женщиной. Возможно, у них был скандал, после чего он пропал. Потерей памяти он не страдал, здоровье у него удовлетворительное", - отметил Никита Пузырев.

Приметы пропавшего:

Был одет: в черную куртку пиджачного типа, кожаную кепку, синие джинсы, на руке имелись часы кварцевые фирмы Swoth на кожаном ремне. Рост 1.78м, волосы русые с сединой, среднего телосложения. Вес: около 100 кг. Цвет глаз серо-голубой.

Если вам известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить в полицию.

Материалы по теме
В Ростовской области ищут пропавшего мужчину с татуировкамиПропавшего мужчину без пальцев разыскивают в Ростовской областиПропавшая в Ростове женщина ночевала в холле банка
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00