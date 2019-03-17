Ветерана ВОВ из Астрахани зверски убили и ограбили в Подмосковье

Четверо мужчин вломились в квартиру 93-летнего ветерана ночью, вытащили его из кровати и избивали руками и ногами по голове и телу. Полагая, что потерпевший мертв, преступники обыскали квартиру и похитили медали и ордена на общую сумму не менее 1 миллиона рублей, после чего скрылись.