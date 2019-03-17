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Ветерана ВОВ из Астрахани зверски убили и ограбили в Подмосковье

17 марта 2019, 12:17
Фото: ГСУ СК РФ по Московской области
В Подольске Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства и ограбления ветерана Великой Отечественной войны из Астрахани, сообщило региональное ГСУ СК РФ.

Четверо мужчин вломились в квартиру 93-летнего ветерана ночью, вытащили его из кровати и избивали руками и ногами по голове и телу. Полагая, что потерпевший мертв, преступники обыскали квартиру и похитили медали и ордена на общую сумму не менее 1 миллиона рублей, после чего скрылись.

Ветеран от полученных травм скончался в больнице через несколько дней.

Двоих из нападавших задержали при попытке сдать один из орденов в ломбард, еще одного задержали в ночь с 12 на 13 марта. Розыски четвертого фигуранта продолжаются.

Как написала в соцсети племянница погибшего ветерана, "мародёры унесли с собой всё, что было дорого: военные награды, коллекцию старинных монет, деньги, а самое главное – веру в людей. Ветерана нашла на полу сотрудник социальной службы, которая регулярно приходила проведывать его".

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