Ветерана ВОВ из Астрахани зверски убили и ограбили в Подмосковье

Четверо мужчин вломились в квартиру 93-летнего ветерана ночью, вытащили его из кровати и избивали руками и ногами по голове и телу. Полагая, что потерпевший мертв, преступники обыскали квартиру и похитили медали и ордена на общую сумму не менее 1 миллиона рублей, после чего скрылись.
Ветеран от полученных травм скончался в больнице через несколько дней.
Двоих из нападавших задержали при попытке сдать один из орденов в ломбард, еще одного задержали в ночь с 12 на 13 марта. Розыски четвертого фигуранта продолжаются.
Как написала в соцсети племянница погибшего ветерана, "мародёры унесли с собой всё, что было дорого: военные награды, коллекцию старинных монет, деньги, а самое главное – веру в людей. Ветерана нашла на полу сотрудник социальной службы, которая регулярно приходила проведывать его".