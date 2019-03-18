Глава «Россетей» Ливинский дал старт работе подстанции «Порт» в Тамани

Еще на прошедшей 1 марта встрече Владимира Путина и Павла Ливинского, руководитель «Россетей» рассказал о будущем реализации программы по цифровизации электросетей. Сегодня в рамках данной программы была запущена подстанция, мероприятие приурочили к поездке российского лидера в Крым в день пятилетнего юбилея воссоединения региона с Россией.