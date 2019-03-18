Глава «Россетей» Ливинский дал старт работе подстанции «Порт» в Тамани

Как сообщают «Новые известия», подстанция выступает стратегически важным объектом для края с позиции развития инвестиционных возможностей края.
Подстанция обеспечит железнодорожную тягу Крымского моста, будет обеспечивать энергией сухогрузную часть морского порта «Тамань», а также автодороги, в частности, трассу М25 Новороссийск – Керченский пролив. Кроме этого, ПС «Порт» выдаст мощность возводящимся на Таманском полуострове промышленным объектам.
«Подстанция «Порт», которая превратилась в ключевой энергообъект, возведенный в ходе создания самого нового электросетевого комплекса Таманского полуострова, предоставляет 432 МВА свободной трансформаторной мощности. Объект выступает частью строящегося группой «Россети» цифрового электросетевого комплекса России», - рассказал глава «Россетей» Павел Ливинский.
Подстанция «Порт» не имеет себе равных объектов на всем Юге РФ по своим техническим характеристикам. Благодаря применению передовых технологий энергообъектом можно управлять дистанционно в режиме онлайн, что обеспечивает ему большую надежность и уменьшает операционные издержки.
Помимо строительства подстанции «Порт», компания «Россети» проложила приблизительно 200 км линий электропередачи, в ходе строительства которых также применялись современные материалы, делающие стабильной работу энергообъектов, вне зависимости от любых метеоявлений.
Еще на прошедшей 1 марта встрече Владимира Путина и Павла Ливинского, руководитель «Россетей» рассказал о будущем реализации программы по цифровизации электросетей. Сегодня в рамках данной программы была запущена подстанция, мероприятие приурочили к поездке российского лидера в Крым в день пятилетнего юбилея воссоединения региона с Россией.