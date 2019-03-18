Голодную бездомную собаку подобрал в степи депутат Госдумы из Астрахани

Как пишет Шеин, собака "явно домашняя и похожая на породистую охотничьего типа". Рядом с собакой лежала какая-то тряпка, под которой животное пряталось от холода. При детальном осмотре выяснилось, что это сука, у которой недавно были щенки. Как предположил Шеин, хозяева оставили себе щенков и выкинули их мать.