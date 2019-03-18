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Голодную бездомную собаку подобрал в степи депутат Госдумы из Астрахани

18 марта 2019, 11:48
Фото: facebook.com/oleg.shein.1
Бездомную собаку подобрал депутат Государственной Думы от Астраханской области Олег Шеин, о чем и сообщил в своем Facebook.

Депутат с семьей отправился в небольшое путешествие после прошедшего в выходные митинга. Поехать решили на Николаевку по старой элистинской трассе, на обратной дороге заметили явно бродячую и голодную собаку.

Как пишет Шеин, собака "явно домашняя и похожая на породистую охотничьего типа". Рядом с собакой лежала какая-то тряпка, под которой животное пряталось от холода. При детальном осмотре выяснилось, что это сука, у которой недавно были щенки. Как предположил Шеин, хозяева оставили себе щенков и выкинули их мать.

Депутат накормил собаку кормом и отвез в частный приют. До 20 апреля Алиса, как назвали собаку, поживет в приюте, а потом ей надеются найти новых хозяев на выставке-раздаче бездомных животных.

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