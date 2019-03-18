К сентябрю 2020 года в Левенцовке в Ростове появится школа на 1,1 тыс мест

На строительство объекта из бюджета города выделили более 500 миллионов рублей.
Согласно проектной документации, трехэтажное здание общей площадью 13,6 тысячи квадратных метров будет состоять из центральной части и нескольких блоков. В одном из блоков расположат начальную школу с учебными кабинетами, гардеробом, продленным классом и спортивным залом.
Отдельные раздевалки и душевые оборудуют для младших классов.
В школе будет большая столовая на 550 человек, актовый зал на 600 человек, лекционный зал на 100 человек, большая библиотека с читальным залом, а также фотостудия и помещение для занятий хореографией.
Благоустроят и прилегающую территорию, которая в настоящее время представляет собой пустырь.
Подать заявки на участие в конкурсе можно до 5 апреля, аукцион проведут 8 апреля.