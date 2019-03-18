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Пропавшую в январе женщину-почтальона на Кубани убили за 96 тыс руб

18 марта 2019, 12:46
Фото: kuban.sledcom.ru
В Выселковском районе раскрыли дело об безвестном исчезновении 37-летней женщины-почтальона, сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснило следствие, почтальона убили получатели пенсии по потере кормильца, чтобы завладеть находящимися при ней деньгами.

Днем 4 января почтальон станицы Бузиновской получила более 96 тысяч рублей для выплаты пенсий и отправилась по домам. После полудня она пришла к дому супругов 29-ти и 30-ти лет, которым должна была выдать пенсию по потере кормильца.

На улице шел дождь и женщина пригласила почтальона в дом, в котором находился и ее муж. Мужчина предложил убить почтальона и его жена ударила женщину молотком по голове. После этого оба фигуранта начали душить жертву шнуром.

Тело убитой супруги на автомобиле отвезли в расположенную неподалеку лесополосу и присыпали землей и ветками.

Отмечается, что супругам-убийцам предъявили обвинение по второй части статьи 105 УК РФ.

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