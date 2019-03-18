Пропавшую в январе женщину-почтальона на Кубани убили за 96 тыс руб

Как выяснило следствие, почтальона убили получатели пенсии по потере кормильца, чтобы завладеть находящимися при ней деньгами.
Днем 4 января почтальон станицы Бузиновской получила более 96 тысяч рублей для выплаты пенсий и отправилась по домам. После полудня она пришла к дому супругов 29-ти и 30-ти лет, которым должна была выдать пенсию по потере кормильца.
На улице шел дождь и женщина пригласила почтальона в дом, в котором находился и ее муж. Мужчина предложил убить почтальона и его жена ударила женщину молотком по голове. После этого оба фигуранта начали душить жертву шнуром.
Тело убитой супруги на автомобиле отвезли в расположенную неподалеку лесополосу и присыпали землей и ветками.
Отмечается, что супругам-убийцам предъявили обвинение по второй части статьи 105 УК РФ.