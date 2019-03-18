Ростовская область готова реализовать проект об инициативном бюджетировании

Инициативное бюджетирование – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.
"С инициативой принятия закона выступил губернатор Василий Голубев. Законопроект будет о маленьких, небольших проектах, которые будут реализовываться в ответ на инициативы самих жителей. Для этого им нужно будет пройти определенные организационные процедуры, а именно на сходе граждан решить, что же для них является главным из вопросов местного значения, например, ремонт дороги, ремонт дома культуры. Если они принимают такое согласованное решение и готовы участвовать в реализации этого проекта, то они готовят заявку на конкурс, и в конце победитель получает финансирование", - сообщила Мананкина.
По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания Андрея Харченко, источники финансирования могут быть разные: областной бюджет, бюджеты муниципалитетов и финансовое участие граждан.
"Если в этом году проект и будет реализован, то пока только пилотный, то есть не на территории всей области, а в определенных муниципалитетах. Опыт других городов показывает что как только субъекты включаются в работу, то финансирование с каждым годом растет, потому что видна эффективность", - подчеркнула Мананкина.