"СБСВ-Ключавто Дон" уличили в нарушениях в сфере обращения с отходами

Проверку организовало Минприроды региона в январе. Так, компания не разработала и не утвердила в установленном порядке нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
Кроме того, не был подтвержден класс опасности отходов I-V класса опасности. Также компания не направила своевременно заявку для постановки используемого объекта негативного воздействия на государственный учет.
Согласно открытым данным, "Ключавто" является дилером нескольких автомарок. Сеть представлена предприятиями в городах Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Московской областей.