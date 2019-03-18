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"СБСВ-Ключавто Дон" уличили в нарушениях в сфере обращения с отходами

18 марта 2019, 14:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ростове-на-Дону состоялась проверка работы компании "СБСВ-Ключавто Дон", в ходе которой выявили несколько нарушений в сфере обращения с отходами, говорится в документах, которые есть у RostovGazeta.

Проверку организовало Минприроды региона в январе. Так, компания не разработала и не утвердила в установленном порядке нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Кроме того, не был подтвержден класс опасности отходов I-V класса опасности. Также компания не направила своевременно заявку для постановки используемого объекта негативного воздействия на государственный учет.

Согласно открытым данным, "Ключавто" является дилером нескольких автомарок. Сеть представлена предприятиями в городах Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Московской областей.

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