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Вернуть Крым в состав Украины пообещал Порошенко сразу после выборов

18 марта 2019, 11:25
Фото: Вадим Чуприн/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Вернуть в состав Украины Крым в случае своего повторного избрания президентом пообещал Петр Порошенко, сообщил политик в своем Facebook.

Как заявил Порошенко, Украина никогда не пойдет "ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности" и Крым вернется сразу после выборов.

По словам президента Украины, "Путин очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым". При этом Порошенко пообещал "освободить" Крым.

Крым вошел в состав РФ в результате референдума 16 марта 2014 года, тогда за присоединение к России проголосовали более 96% крымчан. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, в случае повторного референдума 89% жителей полуострова проголосовали бы так же.

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