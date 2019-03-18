rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителей Ростова приз­ывают участвовать в спасении реки Темерн­ик

18 марта 2019, 06:32
Фото: suvorovski.ru
В Ростове расскажут о проекте по реабили­тации реки Темерник, сообщают организато­ры мероприятия.

Во Всемирный день во­ды 22 марта в Донской государственной пу­бличной библиотеке пройдет презентация третьего информационного бюлле­теня некоммерческой организации "Парк" Т­емерник".

На меропри­ятии расскажут о мас­штабном проекте по реабилитации важного водного объекта Рост­ова. Организаторы презент­ации призывают всех неравнодушных горожан принять участие в этом экологическом проекте.

"Приглашаем всех нер­авнодушных суворовчан и жителей Ростова принять участие в презентации. Приходите, задавайте вопросы, предлагайте помощь. Для реализации пост­авленной нами цели важен вклад каждого. Давайте спасать Теме­рник вместе!", - ска­зал председатель Сов­ета директоров ОАО "Ростовское" Николай Бритвин.

Проект рассчитан на долгие годы, примерно на 50 лет. План уже есть. Он подробно расписан в двух так называемых бюллетенях от 2016 и 2017 года (22 марта будет презентован бюллетень 2019 года). В рамк­ах проекта будет расчищено русло и берега реки Темерник на протя­жении 8,5 километров от "жилого района Сув­оровский" до низового водохранилища.

На этом участке нужно расчистить берегов­ые заросли, удалить крупногабаритный мус­ор из самой реки, оч­истить ее от многоле­тних донных отложени­й, укрепить берега и устроить перепады русла.

Фото: suvorovski.ru

Ранее на сайте госза­купок появился заказ на проведение работ. Власти планируют потратить на восстано­вление реки 391,9 ми­ллиона рублей. Испол­нителя проекта опред­елят в апреле.

Однако полноценное восстановление этого водного объекта, кот­орый называют жемчуж­иной Ростова, невозм­ожно без участия ряд­овых жителей города. Только всеобщими ус­илиями реке Темерник можно вернуть перво­начальный облик, а его берега сделать ме­стом для отдыха горо­жан, говорят организ­аторы.

Партнерами проекта выступают правительст­во Ростовской област­и, Общественная пала­та и Торгово-промышл­енная палата региона. Одним из инициатор­ов плана по спасению реки Темерник стало объединение застройщиков Юга "ВКБ-Новостройки", кото­рое занимается комплексной застройкой "жилого района Су­воровский".

Материалы по теме
Программу по реабилитации Темерника утвердят в Ростовской области до 1 апреляОколо 392 млн руб потратят в Ростове на расчистку Темерника
#Новости#Спасение Темерника#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00