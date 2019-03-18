Во Всемирный день воды 22 марта в Донской государственной публичной библиотеке пройдет презентация третьего информационного бюллетеня некоммерческой организации "Парк" Темерник".
На мероприятии расскажут о масштабном проекте по реабилитации важного водного объекта Ростова. Организаторы презентации призывают всех неравнодушных горожан принять участие в этом экологическом проекте.
"Приглашаем всех неравнодушных суворовчан и жителей Ростова принять участие в презентации. Приходите, задавайте вопросы, предлагайте помощь. Для реализации поставленной нами цели важен вклад каждого. Давайте спасать Темерник вместе!", - сказал председатель Совета директоров ОАО "Ростовское" Николай Бритвин.
Проект рассчитан на долгие годы, примерно на 50 лет. План уже есть. Он подробно расписан в двух так называемых бюллетенях от 2016 и 2017 года (22 марта будет презентован бюллетень 2019 года). В рамках проекта будет расчищено русло и берега реки Темерник на протяжении 8,5 километров от "жилого района Суворовский" до низового водохранилища.
На этом участке нужно расчистить береговые заросли, удалить крупногабаритный мусор из самой реки, очистить ее от многолетних донных отложений, укрепить берега и устроить перепады русла.
Ранее на сайте госзакупок появился заказ на проведение работ. Власти планируют потратить на восстановление реки 391,9 миллиона рублей. Исполнителя проекта определят в апреле.
Однако полноценное восстановление этого водного объекта, который называют жемчужиной Ростова, невозможно без участия рядовых жителей города. Только всеобщими усилиями реке Темерник можно вернуть первоначальный облик, а его берега сделать местом для отдыха горожан, говорят организаторы.
Партнерами проекта выступают правительство Ростовской области, Общественная палата и Торгово-промышленная палата региона. Одним из инициаторов плана по спасению реки Темерник стало объединение застройщиков Юга "ВКБ-Новостройки", которое занимается комплексной застройкой "жилого района Суворовский".