Проект рассчитан на долгие годы, примерно на 50 лет. План уже есть. Он подробно расписан в двух так называемых бюллетенях от 2016 и 2017 года (22 марта будет презентован бюллетень 2019 года). В рамк­ах проекта будет расчищено русло и берега реки Темерник на протя­жении 8,5 километров от "жилого района Сув­оровский" до низового водохранилища.