Жители Ростовской области сдали оружия на 730 тысяч в 2018 году

По его словам, спектр сданного оружия разнообразен. "Бывает, человек сажает у себя в огороде картошку с детства. А в 70 лет находит там оружие времен войны", - рассказал начальник управления. По его словам, часто элементы оружия или боеприпасы находят родственники, вступившие в наследство на дом.