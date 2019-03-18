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Жители Ростовской области сдали оружия на 730 тысяч в 2018 году

18 марта 2019, 15:09
Фото: maxpixel.net
Жители Ростовской области в 2018 году добровольно сдали оружия на 730 тысяч рублей, сообщил начальник управления Росгвардии по Ростовской области генерал-майор полиции Владимир Жигула.

Жигула сообщил, что не может назвать точное количество оружия, сданного жителями региона. "Но это несколько десятков нарезных стволов, около полусотни гладких", - отметил генерал-майор.

По его словам, спектр сданного оружия разнообразен. "Бывает, человек сажает у себя в огороде картошку с детства. А в 70 лет находит там оружие времен войны", - рассказал начальник управления. По его словам, часто элементы оружия или боеприпасы находят родственники, вступившие в наследство на дом.

"Могу отметить, что добровольная сдача оружия освобождает от ответственности. Если это происходит не добровольно, то, как правило, это уголовная статья", - сообщил Жигула.

Акция по добровольной сдаче оружия проводится ежегодно. В 2019 году его можно сдать до 1 декабря в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы.

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