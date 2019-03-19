Челлендж по уборке мусора дошел до Ростова

Международный челлендж #trashtag прокатился по всему миру и дошел до России. Люди из разных городов убирают какую-нибудь территорию от мусора и выкладывают в соцсети фотографии "до" и "после". Так, в Краснодаре к челленджу уже присоединились несколько десятков человек.