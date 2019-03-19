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Челлендж по уборке мусора дошел до Ростова

19 марта 2019, 11:07
Фото: vk.com/rostovnadonu
Международный челлендж #trashtag, запущенный в Instagram, дошел до Ростова-на-Дону, следует из сообщения в городском паблике.

Мужчина и двое парней, видимо сыновья, приехали на автомобиле Mercedes на дамбу на СЖМ возле старого кафе и полностью очистили участок от мусора. Прицеп автомобиля заполнили собранные мужчинами бутылки, пакеты и прочий мусор.

Пользователи поступок оценили, написав, что уборщики "точно в рай попадут".

Международный челлендж #trashtag прокатился по всему миру и дошел до России. Люди из разных городов убирают какую-нибудь территорию от мусора и выкладывают в соцсети фотографии "до" и "после". Так, в Краснодаре к челленджу уже присоединились несколько десятков человек.

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#Новости#Новости Ростова#Общество
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