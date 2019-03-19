Челлендж по уборке мусора дошел до Ростова

Мужчина и двое парней, видимо сыновья, приехали на автомобиле Mercedes на дамбу на СЖМ возле старого кафе и полностью очистили участок от мусора. Прицеп автомобиля заполнили собранные мужчинами бутылки, пакеты и прочий мусор.
Пользователи поступок оценили, написав, что уборщики "точно в рай попадут".
Международный челлендж #trashtag прокатился по всему миру и дошел до России. Люди из разных городов убирают какую-нибудь территорию от мусора и выкладывают в соцсети фотографии "до" и "после". Так, в Краснодаре к челленджу уже присоединились несколько десятков человек.