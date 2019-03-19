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Экс-глава комитета конгресса США требует взыскать с Twitter $250 млн

19 марта 2019, 12:47
Фото: pixabay.com
Бывший глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нуньес подал в суд на Twitter и нескольких пользователей соцсети. Он требует возмещения двухсот пятидесяти миллионов долларов.

Газета «Известия» пишет, что в исковом заявлении, которое было направлено в суд штата Виргиния, утверждается, что Twitter применил теневую блокировку консерваторов для того, чтобы повлиять на выборы в конгресс в 2018 году. По словам Нуньеса, социальная сеть сознательно разместила и монетизировала явно оскорбительный контент, предоставив площадку распространителям клеветы.

Отмечается, что кроме двухсот пятидесяти миллионов долларов Нуньес требует триста пятьдесят тысяч долларов штрафных убытков, наряду с возложением на Twitter обязанности раскрыть личности людей, которые стояли за оскорбительными аккаунтами. На эти страницы он также подал в суд.

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