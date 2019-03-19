“Лукойл” прогнозирует рост цен на бензин не выше уровня инфляции

Компания будет закладывать в цену на бензин издержки от инфляции, но больше рост не будет зависеть ни от чего другого, пообещал Алекперов. Он отметил, что “Лукойл” постоянно обсуждает с правительством России этот вопрос. Об этом 19 марта сообщило агентство RNS.