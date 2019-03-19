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“Лукойл” прогнозирует рост цен на бензин не выше уровня инфляции

19 марта 2019, 14:57
Фото: pixabay.com
Глава компании “Лукойл” Вагит Алекперов сообщил, что бензин подорожает не больше уровня инфляции.

Компания будет закладывать в цену на бензин издержки от инфляции, но больше рост не будет зависеть ни от чего другого, пообещал Алекперов. Он отметил, что “Лукойл” постоянно обсуждает с правительством России этот вопрос. Об этом 19 марта сообщило агентство RNS.

Некоторое время назад от Счетной палаты России стало известно, что в 2019 году может вырасти розничная стоимость топлива. К похожим выводам пришла и ФАС, отметив, что цена не будет расти резко.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что цены на топливо вырастут на 4-4,6% в течение года.

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