“Лукойл” прогнозирует рост цен на бензин не выше уровня инфляции

Компания будет закладывать в цену на бензин издержки от инфляции, но больше рост не будет зависеть ни от чего другого, пообещал Алекперов. Он отметил, что “Лукойл” постоянно обсуждает с правительством России этот вопрос. Об этом 19 марта сообщило агентство RNS.
Некоторое время назад от Счетной палаты России стало известно, что в 2019 году может вырасти розничная стоимость топлива. К похожим выводам пришла и ФАС, отметив, что цена не будет расти резко.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что цены на топливо вырастут на 4-4,6% в течение года.