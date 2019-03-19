Не парковать автомобили возле контейнерных площадок попросили ростовчан

Так, несколько дней назад мусор с контейнерных площадок на улицах 40 лет Победы, Лелюшенко, Соколова, Андреева и Черниговской не вывезли вовремя из-за оставленных рядом автомобилей. Найти владельцев припаркованных машин водилям мусоровозов не удалось, из-за чего отходы не вывезли.