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Не парковать автомобили возле контейнерных площадок попросили ростовчан

19 марта 2019, 13:52
Фото: пресс-служба ГК "Чистый город"
Жителей Ростова-на-Дону попросили не оставлять личный автотранспорт возле площадок для мусорных контейнеров, сообщила пресс-служба ГК "Чистый город".

Припаркованные рядом с контейнерными площадками автомобили перекрывают движение и нарушают график работы мусоровозов.

Так, несколько дней назад мусор с контейнерных площадок на улицах 40 лет Победы, Лелюшенко, Соколова, Андреева и Черниговской не вывезли вовремя из-за оставленных рядом автомобилей. Найти владельцев припаркованных машин водилям мусоровозов не удалось, из-за чего отходы не вывезли.

Отмечается, что все нарушения, включая и парковку автомобилей возле контейнерных площадок, региональный оператор фиксирует при помощи фото- и видеокамер, далее - направляет в надзорные органы.

За парковку возле площадки с мусорными контейнерами в первый раз нарушитель заплатит 300 рублей штрафа, если случай повторится, то от трех до пяти тысяч рублей.

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