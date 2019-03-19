Не парковать автомобили возле контейнерных площадок попросили ростовчан

Припаркованные рядом с контейнерными площадками автомобили перекрывают движение и нарушают график работы мусоровозов.
Так, несколько дней назад мусор с контейнерных площадок на улицах 40 лет Победы, Лелюшенко, Соколова, Андреева и Черниговской не вывезли вовремя из-за оставленных рядом автомобилей. Найти владельцев припаркованных машин водилям мусоровозов не удалось, из-за чего отходы не вывезли.
Отмечается, что все нарушения, включая и парковку автомобилей возле контейнерных площадок, региональный оператор фиксирует при помощи фото- и видеокамер, далее - направляет в надзорные органы.
За парковку возле площадки с мусорными контейнерами в первый раз нарушитель заплатит 300 рублей штрафа, если случай повторится, то от трех до пяти тысяч рублей.