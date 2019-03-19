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По тревоге подняли связистов Ростовской области

19 марта 2019, 11:58
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
В Ростовской области бойцов войск связи подняли по учебной тревоге в рамках проверки боеготовности, сообщил пресс-центр ЮВО.

Связисты совершили 100-километровый марш в место назначения, где развернули новейшие средства связи, в частности, аппаратный "Редут-2УС", командно-штабные машины Р-166 "Артек", цифровые радиорелейные станции Р-419Л1.

Во время марша бойцы отработали отражение атаки "вражеских" диверсантов-разведчиков и преодоление условно зараженных территорий, уделяя при этом повышенное внимание обеспечению устойчивого сигнала связи.

В ходе учений связисты выполнят боевые задачи по организации устойчивой защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов в условиях активного использования противников средств средств радиоэлектронной борьбы.

Всего в учениях принимают участие порядка 1 тысячи военнослужащих и 150 единиц спецтехники.

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