По тревоге подняли связистов Ростовской области

Связисты совершили 100-километровый марш в место назначения, где развернули новейшие средства связи, в частности, аппаратный "Редут-2УС", командно-штабные машины Р-166 "Артек", цифровые радиорелейные станции Р-419Л1.
Во время марша бойцы отработали отражение атаки "вражеских" диверсантов-разведчиков и преодоление условно зараженных территорий, уделяя при этом повышенное внимание обеспечению устойчивого сигнала связи.
В ходе учений связисты выполнят боевые задачи по организации устойчивой защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов в условиях активного использования противников средств средств радиоэлектронной борьбы.
Всего в учениях принимают участие порядка 1 тысячи военнослужащих и 150 единиц спецтехники.