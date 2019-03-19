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В Ростовской области умышленно не следят за таксистами — эксперт

19 марта 2019, 14:13
Фото: BanyanMedia & FilmsInternational/CC BY 3.0 / vimeo.com
Вопрос, касающийся нелегальных перевозчиков в Ростовской области, в определенной степени умышленно никем не контролируется, считает директор такси "306" Роман Глущенко.

Во вторник, 19 марта, на заседании комитета по строительству Заксобрания Ростовской области обсудили вопрос, касающийся регулирования отдельных отношений в сфере перевозки пассажиров легковым такси.

Принять участие в дискуссии, кроме депутатов, пригласили также экспертов в области перевозок и руководителей фирм, занимающихся перевозкой пассажиров.

"Сегодняшнее такси оно не контролируется в определенной степени умышленно, потому что людям приходится выживать. Вы, когда создадите рабочие места, тогда можете смело заявлять о том, что кто-то выходит подработать, и это плохо. На самом деле работают люди с высшим образованием, люди из правоохранительных органов. Этот вопрос, касающийся нелегальных перевозок такси, умышленно не создает остроты на уровне федеральном", - считает Глущенко.

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