В Ростовской области умышленно не следят за таксистами — эксперт

"Сегодняшнее такси оно не контролируется в определенной степени умышленно, потому что людям приходится выживать. Вы, когда создадите рабочие места, тогда можете смело заявлять о том, что кто-то выходит подработать, и это плохо. На самом деле работают люди с высшим образованием, люди из правоохранительных органов. Этот вопрос, касающийся нелегальных перевозок такси, умышленно не создает остроты на уровне федеральном", - считает Глущенко.