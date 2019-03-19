rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Сочи будут судить экс-главу департамента имущества

19 марта 2019, 12:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Сочи перед судом предстанет бывший руководитель департамента имущественных отношений городской администрации, сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, в связи с чем его заключили под домашний арест.

Как выяснило следствие, в ноябре 2012 года обвиняемый приказал оплатить приобретение 26 квартир для детей-сирот, заведомо зная о непригодности комнат для проживания.

В указанных квартирах отсутствовали розетки, выключатели, напольное покрытие, двери, унитазы, кухонные плиты и раковины. Кроме того, приобретенные квартиры не отапливались по причине отсутствия радиаторов, а значит, были не пригодны для заселения.

Несмотря на выявленные нарушения, чиновник распорядился оплатить квартиры, чем причинил ущерб более 28 миллионов рублей и нарушил жилищные права 26 человек.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало материалы в суд.

Материалы по теме
Троих бизнесменов будут судить в Ростове за хищение 100 млн рубДвух жителей Шахт будут судить за незаконное получение квартиры за 2 млн
#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28