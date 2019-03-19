В Сочи будут судить экс-главу департамента имущества

В указанных квартирах отсутствовали розетки, выключатели, напольное покрытие, двери, унитазы, кухонные плиты и раковины. Кроме того, приобретенные квартиры не отапливались по причине отсутствия радиаторов, а значит, были не пригодны для заселения.