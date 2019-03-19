В Сочи будут судить экс-главу департамента имущества

Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, в связи с чем его заключили под домашний арест.
Как выяснило следствие, в ноябре 2012 года обвиняемый приказал оплатить приобретение 26 квартир для детей-сирот, заведомо зная о непригодности комнат для проживания.
В указанных квартирах отсутствовали розетки, выключатели, напольное покрытие, двери, унитазы, кухонные плиты и раковины. Кроме того, приобретенные квартиры не отапливались по причине отсутствия радиаторов, а значит, были не пригодны для заселения.
Несмотря на выявленные нарушения, чиновник распорядился оплатить квартиры, чем причинил ущерб более 28 миллионов рублей и нарушил жилищные права 26 человек.
Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало материалы в суд.